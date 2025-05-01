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1 мая, 12:15

«Дикая истерика»: Киркоров рассказал о реакции детей на смерть дедушки

У дочери Киркорова Аллы-Виктории случилась истерика после смерти дедушки

Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru

Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru

Певец Филипп Киркоров рассказал, что его дочь Алла-Виктория крайне эмоционально восприняла известие о смерти дедушки — народного артиста России Бедроса Киркорова. Подробностями он поделился в шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

«У Аллы была дикая истерика, Мартин более сдержанный», — рассказал Киркоров.

Известие о смерти отца застало артиста на съёмочной площадке за границей. Киркоров тяжело переживал, что не был рядом с ним в последние минуты. Он признался, что, возможно, это и к лучшему, ведь вид усопшего в гробу оставил впечатление глубокого и мирного сна.

Филипп Киркоров впервые после смерти отца дал интервью
Филипп Киркоров впервые после смерти отца дал интервью

Напомним, Бедрос Киркоров умер от остановки сердца 18 марта. Артисту было 92 года. В последние годы он чувствовал себя плохо из-за обострения многочисленных заболеваний. Певца похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Мария Любицкая
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