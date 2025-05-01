«Дикая истерика»: Киркоров рассказал о реакции детей на смерть дедушки
У дочери Киркорова Аллы-Виктории случилась истерика после смерти дедушки
Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru
Певец Филипп Киркоров рассказал, что его дочь Алла-Виктория крайне эмоционально восприняла известие о смерти дедушки — народного артиста России Бедроса Киркорова. Подробностями он поделился в шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1».
«У Аллы была дикая истерика, Мартин более сдержанный», — рассказал Киркоров.
Известие о смерти отца застало артиста на съёмочной площадке за границей. Киркоров тяжело переживал, что не был рядом с ним в последние минуты. Он признался, что, возможно, это и к лучшему, ведь вид усопшего в гробу оставил впечатление глубокого и мирного сна.
Напомним, Бедрос Киркоров умер от остановки сердца 18 марта. Артисту было 92 года. В последние годы он чувствовал себя плохо из-за обострения многочисленных заболеваний. Певца похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.