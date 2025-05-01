«Дикая истерика»: Киркоров рассказал о реакции детей на смерть дедушки

Певец Филипп Киркоров рассказал, что его дочь Алла-Виктория крайне эмоционально восприняла известие о смерти дедушки — народного артиста России Бедроса Киркорова. Подробностями он поделился в шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Известие о смерти отца застало артиста на съёмочной площадке за границей. Киркоров тяжело переживал, что не был рядом с ним в последние минуты. Он признался, что, возможно, это и к лучшему, ведь вид усопшего в гробу оставил впечатление глубокого и мирного сна.