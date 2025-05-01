Жительницу Британии признали старейшим человеком в мире
Telegraph: 115-летняя британка признана старшейшим человеком в мире
Британка Этель Кейтерем. Обложка © Youtube / Mark 1333
Мировой рекорд долголетия перешёл к жительнице Великобритании Этель Кейтерем, её возраст на данный момент составляет 115 лет. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на информацию базы долгожителей LongeviQuest.
«Британка в возрасте 115 лет, родившаяся в эпоху Эдуарда VII, стала старейшим живущим человеком на планете», — говорится в публикации.
Как уточняет газета, Этель Кейтерем, родившаяся 21 августа 1909 года, — уникальная личность. Она не только старейшая жительница Великобритании за всю историю, но и последний человек, заставший правление короля Эдуарда VII.
Ранее Life.ru сообщал о смерти старейшего человека в мире. Им являлась 116-летняя монахиня Ина Канабарро Лукас из Бразилии. Она родилась 8 июня 1908 года. Статус самой пожилой женщины на Земле она получила после смерти японки Томико Итооки в декабре 2024 года — та так же прожила 116 лет.