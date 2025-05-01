Жительницу Британии признали старейшим человеком в мире

Мировой рекорд долголетия перешёл к жительнице Великобритании Этель Кейтерем, её возраст на данный момент составляет 115 лет. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на информацию базы долгожителей LongeviQuest.

«Британка в возрасте 115 лет, родившаяся в эпоху Эдуарда VII, стала старейшим живущим человеком на планете», — говорится в публикации.

Как уточняет газета, Этель Кейтерем, родившаяся 21 августа 1909 года, — уникальная личность. Она не только старейшая жительница Великобритании за всю историю, но и последний человек, заставший правление короля Эдуарда VII.