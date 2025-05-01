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1 мая, 14:50

Жительницу Британии признали старейшим человеком в мире

Telegraph: 115-летняя британка признана старшейшим человеком в мире

Британка Этель Кейтерем. Обложка © Youtube / Mark 1333

Британка Этель Кейтерем. Обложка © Youtube / Mark 1333

Мировой рекорд долголетия перешёл к жительнице Великобритании Этель Кейтерем, её возраст на данный момент составляет 115 лет. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на информацию базы долгожителей LongeviQuest.

«Британка в возрасте 115 лет, родившаяся в эпоху Эдуарда VII, стала старейшим живущим человеком на планете», — говорится в публикации.

Как уточняет газета, Этель Кейтерем, родившаяся 21 августа 1909 года, — уникальная личность. Она не только старейшая жительница Великобритании за всю историю, но и последний человек, заставший правление короля Эдуарда VII.

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Ранее Life.ru сообщал о смерти старейшего человека в мире. Им являлась 116-летняя монахиня Ина Канабарро Лукас из Бразилии. Она родилась 8 июня 1908 года. Статус самой пожилой женщины на Земле она получила после смерти японки Томико Итооки в декабре 2024 года — та так же прожила 116 лет.

Мария Любицкая
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