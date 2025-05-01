РСТ обратился к властям из-за огромного затора перед Крымским мостом
РСТ просит увеличить пропускную способность КПП на Крымском мосту
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Kalinovsky
Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил властям Крыма и Краснодарского края рассмотреть варианты увеличения пропускной способности КПП, расположенных на подходах к Крымскому мосту. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«РСТ обращается к органам власти Республики Крым и Краснодарского края с просьбой провести оперативную оценку сложившейся ситуации, рассмотреть возможность увеличения пропускной способности контрольных пунктов», — говорится в сообщении.
Также РСТ просит принять меры для оптимизации транспортных потоков на время майских праздников.
Обращение союза связано с внушительным затором, который образовался к 1 мая на подъезде к Крымскому мосту со стороны кубанского берега, Тамани. Более двух тысяч машин ждали проезда и досмотра, а время, проведённое в пробках, начиналось от четырёх часов.