РСТ обратился к властям из-за огромного затора перед Крымским мостом

Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил властям Крыма и Краснодарского края рассмотреть варианты увеличения пропускной способности КПП, расположенных на подходах к Крымскому мосту. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Обращение союза связано с внушительным затором, который образовался к 1 мая на подъезде к Крымскому мосту со стороны кубанского берега, Тамани. Более двух тысяч машин ждали проезда и досмотра, а время, проведённое в пробках, начиналось от четырёх часов.