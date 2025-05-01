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1 мая, 15:10

СМИ узнали об отставке попавшего в скандал с чатом о хуситах советника Трампа

CBS: Советник Трампа Уолтц и его заместитель Вонг уйдут с должностей

Майк Уолтц. Обложка © ТАСС / АР / AL DRAGO / POOL

Майк Уолтц. Обложка © ТАСС / АР / AL DRAGO / POOL

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг, возможно, уйдут со своих должностей. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Причины решения и конкретные сроки отставки остаются неразглашенными. При этом Fox News сообщает, что Уолтц и Вонг уже ушли с должностей.

В марте разгорелся скандал вокруг Уолтца, который создал в Signal групповой чат для высокопоставленных сотрудников Белого дома. В чате обсуждались военные операции против хуситов в Йемене. По ошибке в чат был добавлен Джеффри Голдберг, главный редактор журнала Atlantic, который впоследствии опубликовал скриншоты переписки. Уолтц, министр обороны Пит Хегсет и другие участники чата подверглись критике за возможное разглашение секретной информации, но все они отрицали свою вину.

Ранее сегодня Уолтц высказался о ходе переговоров с РФ по Украине. По его словам, процесс продвигается — иногда он сопровождается взлётами и падениями.

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Наталья Демьянова
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