СМИ узнали об отставке попавшего в скандал с чатом о хуситах советника Трампа

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг, возможно, уйдут со своих должностей. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Причины решения и конкретные сроки отставки остаются неразглашенными. При этом Fox News сообщает, что Уолтц и Вонг уже ушли с должностей.

В марте разгорелся скандал вокруг Уолтца, который создал в Signal групповой чат для высокопоставленных сотрудников Белого дома. В чате обсуждались военные операции против хуситов в Йемене. По ошибке в чат был добавлен Джеффри Голдберг, главный редактор журнала Atlantic, который впоследствии опубликовал скриншоты переписки. Уолтц, министр обороны Пит Хегсет и другие участники чата подверглись критике за возможное разглашение секретной информации, но все они отрицали свою вину.