СМИ узнали, кто может сменить Уолтца на посту советника Трампа по нацбезопасности
Politico: Уиткофф — главный претендент на пост советника Трампа по нацбезопасности
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Стивен Уиткофф, спецпредставитель Дональда Трампа, считается вероятным претендентом на пост советника президента США по национальной безопасности. Об этом сообщает газета Politico.
«В настоящее время, по словам трёх человек, знакомых с решением об отстранении Уолтца, ведущим кандидатом является специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, который курирует переговоры с Россией, Ираном и ХАМАС в секторе Газа», — указано в статье.
Ранее стало известно, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои должности в администрации Трампа.
Напомним, что в марте разгорелся скандал вокруг Уолтца, который создал в Signal групповой чат для высокопоставленных сотрудников Белого дома. В чате обсуждались военные операции против хуситов в Йемене. По ошибке в чат был добавлен Джеффри Голдберг, главный редактор журнала Atlantic, который впоследствии опубликовал скриншоты переписки.