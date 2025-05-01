СМИ узнали, кто может сменить Уолтца на посту советника Трампа по нацбезопасности

Стивен Уиткофф, спецпредставитель Дональда Трампа, считается вероятным претендентом на пост советника президента США по национальной безопасности. Об этом сообщает газета Politico.

«В настоящее время, по словам трёх человек, знакомых с решением об отстранении Уолтца, ведущим кандидатом является специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, который курирует переговоры с Россией, Ираном и ХАМАС в секторе Газа», — указано в статье.

Ранее стало известно, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои должности в администрации Трампа.