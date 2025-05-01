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1 мая, 20:00

Первомай без багетов и круассанов: Гастрономический коллапс охватил Францию

BFM TV: Миллионы французов остались без свежих багетов и круассанов 1 мая

Миллионы французов остались без свежих багетов. Обложка © Freepik / freepik

Миллионы французов остались без свежих багетов. Обложка © Freepik / freepik

В День труда французы неожиданно столкнулись с нехваткой главных символов своей гастрономии — свежих багетов и круассанов. Причиной стало то, что пекарням, как и другим предприятиям, законом запрещено работать в этот официальный выходной. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

По информации канала, праздничная тишина в булочных испортила праздник около 12 миллионам жителей страны. Ситуацию прокомментировал глава Национальной конфедерации пекарей и кондитеров Франции Доминик Анракт, выразивший явное недовольство сложившимся порядком.

«Я не считаю это нормальным. Мы ведь думали, что являемся такой же необходимой профессией, как журналисты или врачи», — заявил Анракт, намекая на необходимость пересмотра правил.

Все пекарни Газы остановили работу из-за отсутствия муки
Все пекарни Газы остановили работу из-за отсутствия муки

Отсутствие багетов — не единственная напасть, которая обрушилась на французов в ходе празднования 1 Мая. В Париже участники первомайской демонстрации и вовсе угодили в стычку с полицией.

Андрей Васильев
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