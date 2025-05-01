Джули Дэвис назначена поверенным в делах Соединённых Штатов на Украине

Американский дипломат Джули Дэвис, занимающая пост посла США на Кипре, станет поверенным в делах Соединённых Штатов на Украине. Эту информацию озвучила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

Решение о назначении Дэвис на новую должность приняли президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио. Дипломат является послом США на Кипре с февраля 2023 года. Ранее она исполняла обязанности посла страны в Белоруссии.