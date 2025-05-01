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1 мая, 19:44

Джули Дэвис назначена поверенным в делах Соединённых Штатов на Украине

Госдеп США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alejandro Guzmani

Госдеп США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alejandro Guzmani

Американский дипломат Джули Дэвис, занимающая пост посла США на Кипре, станет поверенным в делах Соединённых Штатов на Украине. Эту информацию озвучила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

Решение о назначении Дэвис на новую должность приняли президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио. Дипломат является послом США на Кипре с февраля 2023 года. Ранее она исполняла обязанности посла страны в Белоруссии.

Напомним, в начале апреля Госдеп подтвердил отставку посла Соединённых Штатов на Украине Бриджит Бринк. Она была назначена на эту должность в апреле 2022 года по инициативе бывшего президента США Джо Байдена.

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Антон Голыбин
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