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1 мая, 21:53

Белый дом сообщил о пропасти между Россией и Украиной

Джей Ди Вэнс. Обложка © X / Vice President JD Vance

Джей Ди Вэнс. Обложка © X / Vice President JD Vance

Россия и Украина по-прежнему смотрят в разных направлениях, когда речь заходит об урегулировании конфликта. Об этом заявил в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Существует огромная пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы», — отметил Вэнс.

Вице-президент подчеркнул, что американская дипломатия сейчас пытается хотя бы обозначить возможные точки пересечения, но даже это даётся с трудом.

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А ранее помощник президента США по нацбезопасности рассказал, что Вашингтон и Москва продолжают переговоры об урегулировании украинского кризиса. Белый дом сохраняет надежду на достижение соглашения, отметил он.

Тимур Хингеев
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