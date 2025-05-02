Белый дом сообщил о пропасти между Россией и Украиной
Джей Ди Вэнс. Обложка © X / Vice President JD Vance
Россия и Украина по-прежнему смотрят в разных направлениях, когда речь заходит об урегулировании конфликта. Об этом заявил в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Существует огромная пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы», — отметил Вэнс.
Вице-президент подчеркнул, что американская дипломатия сейчас пытается хотя бы обозначить возможные точки пересечения, но даже это даётся с трудом.
А ранее помощник президента США по нацбезопасности рассказал, что Вашингтон и Москва продолжают переговоры об урегулировании украинского кризиса. Белый дом сохраняет надежду на достижение соглашения, отметил он.