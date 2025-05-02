Развожаев сообщил об уничтожении семи дронов ВСУ над Чёрным морем
Дрон ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над Чёрным морем. Дроны были сбиты на большом удалении от берега, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности. Оставайтесь дома, отойдите от окон», — написал Развожаев, добавив, что средства подавления продолжают работу.
Напомним, что Крым подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ около 00:40. Жители Евпатории, Феодосии, Симферополя и других населённых пунктов сообщали о взрывах и вспышках в небе.