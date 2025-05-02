Развожаев сообщил об уничтожении семи дронов ВСУ над Чёрным морем

Средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над Чёрным морем. Дроны были сбиты на большом удалении от берега, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности. Оставайтесь дома, отойдите от окон», — написал Развожаев, добавив, что средства подавления продолжают работу.