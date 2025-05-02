Украина отказалась забирать тела почти 800 ВСУшников с белорусской границы
Рогов: Киев сорвал запланированный на 1 мая обмен пленными и телами погибших
Киев сорвал обмен пленными. Обложка © Telegram / Минобороны России
Утром 1 мая должен был пройти очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной, однако мероприятие не состоялось по вине киевского режима. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам, в рамках процедуры также планировалось обменяться телами погибших бойцов. Для этого останки 780 солдат и офицеров ВСУ были подготовлены к передаче на белорусской границе и помещены в рефрижераторы. Однако накануне сделки Украина отказалась забирать своих военных.
«Тысячи людей останутся в неведении о судьбе своих близких и не смогут их похоронить», — возмутился Рогов.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Абу-Даби за посредничество между Москвой и Киевом при обменах пленными. Благодаря ОАЭ 246 военнослужащих ВС РФ вернулись домой накануне Пасхи.