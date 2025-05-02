Утром 1 мая должен был пройти очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной, однако мероприятие не состоялось по вине киевского режима. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, в рамках процедуры также планировалось обменяться телами погибших бойцов. Для этого останки 780 солдат и офицеров ВСУ были подготовлены к передаче на белорусской границе и помещены в рефрижераторы. Однако накануне сделки Украина отказалась забирать своих военных.