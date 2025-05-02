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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
2 мая, 01:07
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Украина отказалась забирать тела почти 800 ВСУшников с белорусской границы

Рогов: Киев сорвал запланированный на 1 мая обмен пленными и телами погибших

Киев сорвал обмен пленными. Обложка © Telegram / Минобороны России

Киев сорвал обмен пленными. Обложка © Telegram / Минобороны России

Утром 1 мая должен был пройти очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной, однако мероприятие не состоялось по вине киевского режима. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, в рамках процедуры также планировалось обменяться телами погибших бойцов. Для этого останки 780 солдат и офицеров ВСУ были подготовлены к передаче на белорусской границе и помещены в рефрижераторы. Однако накануне сделки Украина отказалась забирать своих военных.

«Тысячи людей останутся в неведении о судьбе своих близких и не смогут их похоронить», — возмутился Рогов.

Путин: Благодаря ОАЭ 246 пленных россиян вернулись домой к Пасхе
Путин: Благодаря ОАЭ 246 пленных россиян вернулись домой к Пасхе

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Абу-Даби за посредничество между Москвой и Киевом при обменах пленными. Благодаря ОАЭ 246 военнослужащих ВС РФ вернулись домой накануне Пасхи.

Андрей Васильев
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