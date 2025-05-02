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2 мая, 03:01

Туск: Жестокость и эгоизм возвращаются в мировую политику

Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TomaszKudala

Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TomaszKudala

Польский премьер Дональд Туск заявил о возвращении в глобальную политику жестокости и эгоизма. Своё мнение на этот счёт глава кабмина республики выразил в телеобращении к нации, назвав наступившие время трудными.

«В мировую политику возвращаются неуверенность, жестокость и эгоизм. Война перестала быть абстракцией», — посетовал Туск.

В связи с этим Туск заявил о намерениях создать более благоприятные условия для работы польских предприятий на внутреннем рынке.

«Экономический национализм — в этом нет ничего плохого», — заявил премьер-министр.

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Ранее Дональд Туск озвучил сроки возможного начала военного конфликта с Россией. По словам политика, армии двух стран схлестнутся уже через три-четыре года. В связи с этим Варшава планирует значительно усилить свою обороноспособность и увеличить численность армии до полумиллиона человек.

Антон Голыбин
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