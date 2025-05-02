115 лет на чиле: Старейший человек в мире раскрыл секрет долголетия
Старейшая в мире британка заявила, что прожила до 115 лет благодаря спокойствию
Этель Кейтерем. Обложка © Х / Guinness World Records
Признанная старейшим человеком на Земле 115-летняя британка Этель Кейтерем поделилась секретом долголетия. По словам бабушки-рекордсменки, дожить до преклонного возраста ей помогло спокойствие и уравновешенный взгляд на происходящее.
«Я всё воспринимала спокойно, взлёты и падения. <...> Я слушаю и делаю то, что мне нравится», — поделилась своим секретом женщина с The Guardian.
Напомним, что список долгожителей Земли Кейтерем возглавила 1 мая. Ранее статус старейшего человека удерживала монахиня Ина Канабарро Лукас, которая скончалась накануне в возрасте 116 лет.