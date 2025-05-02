115 лет на чиле: Старейший человек в мире раскрыл секрет долголетия

Признанная старейшим человеком на Земле 115-летняя британка Этель Кейтерем поделилась секретом долголетия. По словам бабушки-рекордсменки, дожить до преклонного возраста ей помогло спокойствие и уравновешенный взгляд на происходящее.

«Я всё воспринимала спокойно, взлёты и падения. <...> Я слушаю и делаю то, что мне нравится», — поделилась своим секретом женщина с The Guardian.