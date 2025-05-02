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2 мая, 03:54

115 лет на чиле: Старейший человек в мире раскрыл секрет долголетия

Старейшая в мире британка заявила, что прожила до 115 лет благодаря спокойствию

Этель Кейтерем. Обложка © Х / Guinness World Records

Этель Кейтерем. Обложка © Х / Guinness World Records

Признанная старейшим человеком на Земле 115-летняя британка Этель Кейтерем поделилась секретом долголетия. По словам бабушки-рекордсменки, дожить до преклонного возраста ей помогло спокойствие и уравновешенный взгляд на происходящее.

«Я всё воспринимала спокойно, взлёты и падения. <...> Я слушаю и делаю то, что мне нравится», — поделилась своим секретом женщина с The Guardian.

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Напомним, что список долгожителей Земли Кейтерем возглавила 1 мая. Ранее статус старейшего человека удерживала монахиня Ина Канабарро Лукас, которая скончалась накануне в возрасте 116 лет.

Андрей Васильев
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