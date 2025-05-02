Снежная пурга устроила деревопад в Москве и Подмосковье 2 мая
SHOT: Снегопад повалил десятки деревьев и повредил автомобили в Москве
Перекрытая упавшими деревьями дорога. Обложка © Telegram / SHOT
Москву и Подмосковье вновь накрыл мощный снегопад. Упавшие деревья повредили автомобили и оборвали провода. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Зеленоград оказался в числе наиболее пострадавших: здесь ночью на припаркованные автомобили рухнули более 20 деревьев. В районе Матушкино зафиксированы обрывы электропроводов. Подсчёт ущерба здесь ещё продолжается, но на данный момент известно о минимум пяти повреждённых машинах. МЧС активно устраняет последствия погодного каприза. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.
«Зимние» пейзажи в мае. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, что 1 мая в Москве оказался побит многолетний рекорд по количеству осадков. Он держался 116 лет — с 1909 года.