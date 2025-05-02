Снежная пурга устроила деревопад в Москве и Подмосковье 2 мая

Москву и Подмосковье вновь накрыл мощный снегопад. Упавшие деревья повредили автомобили и оборвали провода. Об этом пишет Telegram-канал SHOT .

Зеленоград оказался в числе наиболее пострадавших: здесь ночью на припаркованные автомобили рухнули более 20 деревьев. В районе Матушкино зафиксированы обрывы электропроводов. Подсчёт ущерба здесь ещё продолжается, но на данный момент известно о минимум пяти повреждённых машинах. МЧС активно устраняет последствия погодного каприза. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.