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2 мая, 05:00

Снежная пурга устроила деревопад в Москве и Подмосковье 2 мая

SHOT: Снегопад повалил десятки деревьев и повредил автомобили в Москве

Перекрытая упавшими деревьями дорога. Обложка © Telegram / SHOT

Перекрытая упавшими деревьями дорога. Обложка © Telegram / SHOT

Москву и Подмосковье вновь накрыл мощный снегопад. Упавшие деревья повредили автомобили и оборвали провода. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Зеленоград оказался в числе наиболее пострадавших: здесь ночью на припаркованные автомобили рухнули более 20 деревьев. В районе Матушкино зафиксированы обрывы электропроводов. Подсчёт ущерба здесь ещё продолжается, но на данный момент известно о минимум пяти повреждённых машинах. МЧС активно устраняет последствия погодного каприза. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

«Зимние» пейзажи в мае. Видео © Telegram / SHOT

Гидрометцентр: 2 мая в Москве ожидаются облачность и дождь
Гидрометцентр: 2 мая в Москве ожидаются облачность и дождь

Напомним, что 1 мая в Москве оказался побит многолетний рекорд по количеству осадков. Он держался 116 лет — с 1909 года.

Тимур Хингеев
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