Националисты не оставляли людям из Дома профсоюзов в Одессе и шанса выжить, добивая на месте прыгавших из пылающего здания. Об этом рассказал активист «антимайдана» и очевидец трагедии Игорь Немодруг.

«Сверху «правосеки»* стреляли, снизу огонь. Дым идёт. Видим, как стали выпрыгивать люди с центральной лестницы. Это прямо на моих глазах было. И они разбивались об асфальт, там ещё шевелились. К ним подбегали «правосеки» и добивали их», — сказал Немодруг в беседе с РИА «Новости».

Очевидец также упомянул, что националисты не только добивали раненых, пытавшихся спастись из горящего Дома профсоюзов, но и целенаправленно саботировали работу пожарных. По его словам, он лично был свидетелем того, как они протыкали пожарные шланги, чтобы не дать потушить огонь.

После госпереворота на Украине в 2014 году одесские активисты «антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле, выражая протест против новой власти. Однако 2 мая протест обернулся трагедией. На Греческой площади вспыхнули стычки между «антимайдановцами» и коалицией из харьковских и одесских футбольных «ультрас», а также сторонников «евромайдана». Конфликт стремительно перерос в хаос: палаточный городок на Куликовом поле был разгромлен, а его защитники, ища убежища, отступили в Дом Профсоюзов. Именно там произошла страшная трагедия, унёсшая десятки жизней.