«Неминуемое наказание»: Подполье обещает мстить всем причастным к поджогу Дома профсоюзов в Одессе
Подпольщики Stop Grave отомстят причастным к трагедии в Одессе 2 мая 2014
Пожар в одесском Доме профсоюзов. Обложка © ИТАР-ТАСС / Максим Войтенко
Личности всех, кто участвовал в поджоге Дома профсоюзов в Одессе, установлены. Эти люди понесут заслуженное наказание, заявил в беседе с РИА «Новости» представитель местного подпольного движения Stop Grave.
«Абсолютно все участники зверского убийства одесситов 2 мая 2014 года установлены, и их ждёт неминуемое наказание. Одесса помнит, и мы отомстим», — сказал собеседник агентства.
В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты «Антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в знак своего протеста. Днём 2 мая на Греческой площади завязалась драка между ними и группами футбольных «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана. Это столкновение привело к разрушению палаточного городка. Затем сторонники госпереворота и националисты, преследуя представителей «Антимайдана», которые укрылись в Доме профсоюзов, подожгли здание. Трагедия унесла жизни 48 человек, а более 250 пострадали. По некоторым оценкам, погибших могло быть в несколько раз больше.