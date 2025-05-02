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2 мая, 08:03

«Неминуемое наказание»: Подполье обещает мстить всем причастным к поджогу Дома профсоюзов в Одессе

Подпольщики Stop Grave отомстят причастным к трагедии в Одессе 2 мая 2014

Пожар в одесском Доме профсоюзов. Обложка © ИТАР-ТАСС / Максим Войтенко

Пожар в одесском Доме профсоюзов. Обложка © ИТАР-ТАСС / Максим Войтенко

Личности всех, кто участвовал в поджоге Дома профсоюзов в Одессе, установлены. Эти люди понесут заслуженное наказание, заявил в беседе с РИА «Новости» представитель местного подпольного движения Stop Grave.

«Абсолютно все участники зверского убийства одесситов 2 мая 2014 года установлены, и их ждёт неминуемое наказание. Одесса помнит, и мы отомстим», — сказал собеседник агентства.

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В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты «Антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в знак своего протеста. Днём 2 мая на Греческой площади завязалась драка между ними и группами футбольных «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана. Это столкновение привело к разрушению палаточного городка. Затем сторонники госпереворота и националисты, преследуя представителей «Антимайдана», которые укрылись в Доме профсоюзов, подожгли здание. Трагедия унесла жизни 48 человек, а более 250 пострадали. По некоторым оценкам, погибших могло быть в несколько раз больше.

Ольга Сливченко
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