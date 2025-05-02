«Неминуемое наказание»: Подполье обещает мстить всем причастным к поджогу Дома профсоюзов в Одессе

В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты «Антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в знак своего протеста. Днём 2 мая на Греческой площади завязалась драка между ними и группами футбольных «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана. Это столкновение привело к разрушению палаточного городка. Затем сторонники госпереворота и националисты, преследуя представителей «Антимайдана», которые укрылись в Доме профсоюзов, подожгли здание. Трагедия унесла жизни 48 человек, а более 250 пострадали. По некоторым оценкам, погибших могло быть в несколько раз больше.