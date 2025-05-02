Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал в своём телеграм-канале, что миротворческие инициативы Москвы, которые направлены на разрешение военных действий на Украине, вызывают истерику у Киева.

«У Киева миротворческие инициативы России вызывают истерику и выливаются в преступления против мирных», — заявил дипломат.

Мирошник также сообщил, что в День труда в Херсонской области от действий украинских военных погибли восемь мирных жителей, ещё двадцать получили ранения. В ДНР пострадали одиннадцать человек, один из них погиб. В Белгородской области зафиксировано двое пострадавших.

Дипломат также заверил, что ни одно преступление не останется без наказания как для тех, кто его совершает, так и для тех, кто его заказывает.