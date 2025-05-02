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Регион
2 мая, 08:51

Мирошник заявил об истерике Киева из-за миротворческих инициатив России

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Обложка © Telegram / РОДИОН_МИРОШНИК

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Обложка © Telegram / РОДИОН_МИРОШНИК

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал в своём телеграм-канале, что миротворческие инициативы Москвы, которые направлены на разрешение военных действий на Украине, вызывают истерику у Киева.

«У Киева миротворческие инициативы России вызывают истерику и выливаются в преступления против мирных», — заявил дипломат.

Мирошник также сообщил, что в День труда в Херсонской области от действий украинских военных погибли восемь мирных жителей, ещё двадцать получили ранения. В ДНР пострадали одиннадцать человек, один из них погиб. В Белгородской области зафиксировано двое пострадавших.

Дипломат также заверил, что ни одно преступление не останется без наказания как для тех, кто его совершает, так и для тех, кто его заказывает.

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Напомним, что 28 апреля президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно вступит в силу 7 мая в полночь и продлится до 10 мая. В Кремле надеются, что Украина также откажется от боевых действий в этот период.

Алиса Хуссаин
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