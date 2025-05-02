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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
2 мая, 09:25

ВКС России уничтожили украинский истребитель Су-27

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского истребителя Су-27

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

За неделю, в период с 26 апреля по 2 мая, российские ВКС уничтожили украинский истребитель Су-27. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«ВКС РФ сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала специальной военной операции украинская армия потеряла 662 самолёта.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю российские системы ПВО перехватили и уничтожили 36 управляемых авиабомб JDAM и пять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, были нейтрализованы две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200 и 1 306 БПЛА самолётного типа.

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Наталья Демьянова
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