ВКС России уничтожили украинский истребитель Су-27

За неделю, в период с 26 апреля по 2 мая, российские ВКС уничтожили украинский истребитель Су-27. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю российские системы ПВО перехватили и уничтожили 36 управляемых авиабомб JDAM и пять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, были нейтрализованы две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200 и 1 306 БПЛА самолётного типа.