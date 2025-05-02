ВКС России уничтожили украинский истребитель Су-27
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского истребителя Су-27
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За неделю, в период с 26 апреля по 2 мая, российские ВКС уничтожили украинский истребитель Су-27. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«ВКС РФ сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала специальной военной операции украинская армия потеряла 662 самолёта.
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю российские системы ПВО перехватили и уничтожили 36 управляемых авиабомб JDAM и пять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, были нейтрализованы две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200 и 1 306 БПЛА самолётного типа.