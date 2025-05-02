«Действительно паранойя»: Васильев отправил Гашека в психушку после перепалки с Медведевым

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на открытое письмо Доминика Гашека, адресованное МОК и IIHF. В своем обращении бывший чешский голкипер выдвигает два основных требования: во-первых, призывает международные спортивные структуры обратить внимание на инцидент с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, который, как утверждает Гашек, якобы угрожал ему убийством. А во-вторых, настаивает на запрете участия российской сборной в международных соревнованиях.

«Паранойя лечится только стационарно. Думаю, он сам уже не понимает, что с ним происходит. Поэтому родственникам надо положить его в клинику для тщательного обследования и потом ждать вынесения вердикта, а потом уже стационарное лечение», — сказал Васильев в беседе с изданием Vseprosport.ru.

Васильев считает, что слова Медведева были иронией, а воспринимать их всерьёз — это «действительно паранойя». Реабилитироваться Гашеку поможет только врачебная помощь. Также биатлонист отметил, что ему крайне печалит видеть то, как «великий спортсмен превратился в больного человека».

Началом заочной перепалки между Гашеком и Медведевым стала шутка политика о возможном самоубийстве чеха после того, как Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.