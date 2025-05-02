На позитиве: Россияне рассказали, что ищут в СМИ добрые новости
РИА «ФедералПресс»: 50% россиян считают, что обществу нужны позитивные новости
Мужчина читает позитивные новости от Life.ru. Обложка © Life.ru / Шедеврум
РИА «ФедералПресс» провело исследование, чтобы выяснить, насколько обществу необходима позитивная повестка в СМИ. Почти половина опрошенных из разных регионов России (около 50%) считают, что хорошие новости крайне важны для современного общества. При этом 36% респондентов полагают, что позитивная повестка нужна, но не является самой востребованной. Для 13% участников такие новости не играют большой роли, а оставшиеся указали, что вовсе не считают их важными.
Около 40 % опрошенных признались, что ежедневно ищут добрые новости в СМИ; 23,5% делают это несколько раз в неделю, ещё столько же – редко, и 13% сообщили, что совсем не интересуются подобными материалами. Среди тем позитивной повестки наибольший интерес у аудитории вызывают сферы культуры и искусства, социальные инициативы, наука и спорт. Касаясь предпочтительных форматов, респонденты чаще всего выбирают новости (31%), статьи и репортажи (27%), видеосюжеты (17%), визуальные материалы (14%) и подкасты (11%).
Несмотря на возникший интерес 47% опрошенных не считают платный контент целесообразным и не готовы платить за доступ к СМИ с позитивной направленностью. Еще 38% выбирают исключительно бесплатные источники информации. Лишь 15% согласились бы заплатить, если материалы действительно окажутся для них важными и интересными.
Ранее Life.ru разузнал, о чём мечтают россияне. Около трети респондентов (33%) выразили желание работать удалённо, чтобы иметь свободу трудиться из любой точки мира. Этот ответ оказался одинаково востребован как среди мужчин, так и среди женщин. Однако представители сильного пола чаще женщин хотели бы отправиться в кругосветное путешествие (30% против 24%), а женщины чаще мечтают о безупречной фигуре без усилий (23% против 18% среди мужчин).