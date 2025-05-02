В Сети появилось новое фото отшельницы Агафьи Лыковой, отметившей 80-летие

В Сети появилось новое фото легендарной отшельницы Агафьи Лыковой. Снимок последней представительницы рода староверов был сделан в апреле, когда в честь 80-летия женщине вручали продукты и письмо от митрополита Корнилия. Стоит напомнить, что родители Агафьи укрылись в тайге в 1937 году, спасаясь от преследований. Сама отшельница родилась и бессменно проживает в лесах на протяжении всей жизни.

«Фотография сделана всего неделю назад, на ней Агафья Лыкова держит поздравление от митрополита Корнилия, которое мы привезли ей вместе с подарками и продуктами», — сказано в посте фонда «Вольное Дело».

В 1970-х годах мир узнал о существовании семьи Лыковых благодаря случайному обнаружению их поселения геологами. Встреча стала потрясением и для самих отшельников, которые с удивлением открыли для себя историю последних десятилетий, в том числе масштабы Великой Отечественной войны. Примерно четыре десятилетия назад Агафья потеряла своих близких — отца, сестёр и братьев — оставшись единственной из семьи. С тех пор она ведёт отшельнический образ жизни, принимая лишь немногих посетителей. Фонд «Вольное Дело» регулярно обеспечивает её лекарствами и продуктами.