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2 мая, 12:07

Одесситы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших в 2014 году

Жители Одессы возлагают цветы в память о погибших 2 мая 2014 года

Стихийный мемориал в Одессе. Обложка © Telegram / Захар Прилепин

Стихийный мемориал в Одессе. Обложка © Telegram / Захар Прилепин

В день, когда отмечается годовщина скорбных событий 2 мая 2014 года, одесситы приходят на Куликово поле для возложения цветов в память о жертвах трагедии.

Стихийный мемориал в Одессе. Фото © VK / ПАТРИОТЫ РОССИИ

Стихийный мемориал в Одессе. Фото © VK / ПАТРИОТЫ РОССИИ

Местные жители сообщают, что на подходе к площади установлен усиленный пропускной режим. Сотрудники полиции осуществляют проверку документов, требуют предъявить паспорт на подходе к зданию.

Стихийный мемориал в Одессе. Фото © VK / ПАТРИОТЫ РОССИИ

Стихийный мемориал в Одессе. Фото © VK / ПАТРИОТЫ РОССИИ

На площади дежурит полиция диалога. Некоторые правоохранители вооружены автоматами.

«Неминуемое наказание»: Подполье обещает мстить всем причастным к поджогу Дома профсоюзов в Одессе
«Неминуемое наказание»: Подполье обещает мстить всем причастным к поджогу Дома профсоюзов в Одессе

Напомним, что после событий 2014 года на Украине, связанных со сменой власти, активисты «Антимайдана» развернули протестный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днём 2 мая начались ожесточенные столкновения на Греческой площади между участниками лагеря и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана. Эти стычки привели к уничтожению палаточного городка. Затем, преследуя укрывшихся в Доме профсоюзов представителей «Антимайдана», группы сторонников смены власти и националисты подожгли здание. В результате этой трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения. Неофициальные оценки указывают на гораздо большее число жертв.

Ольга Сливченко
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