Одесситы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших в 2014 году
Жители Одессы возлагают цветы в память о погибших 2 мая 2014 года
Стихийный мемориал в Одессе. Обложка © Telegram / Захар Прилепин
В день, когда отмечается годовщина скорбных событий 2 мая 2014 года, одесситы приходят на Куликово поле для возложения цветов в память о жертвах трагедии.
Местные жители сообщают, что на подходе к площади установлен усиленный пропускной режим. Сотрудники полиции осуществляют проверку документов, требуют предъявить паспорт на подходе к зданию.
На площади дежурит полиция диалога. Некоторые правоохранители вооружены автоматами.
Напомним, что после событий 2014 года на Украине, связанных со сменой власти, активисты «Антимайдана» развернули протестный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днём 2 мая начались ожесточенные столкновения на Греческой площади между участниками лагеря и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана. Эти стычки привели к уничтожению палаточного городка. Затем, преследуя укрывшихся в Доме профсоюзов представителей «Антимайдана», группы сторонников смены власти и националисты подожгли здание. В результате этой трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения. Неофициальные оценки указывают на гораздо большее число жертв.