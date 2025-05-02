Одесситы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших в 2014 году

В день, когда отмечается годовщина скорбных событий 2 мая 2014 года, одесситы приходят на Куликово поле для возложения цветов в память о жертвах трагедии.

Напомним, что после событий 2014 года на Украине, связанных со сменой власти, активисты «Антимайдана» развернули протестный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днём 2 мая начались ожесточенные столкновения на Греческой площади между участниками лагеря и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана. Эти стычки привели к уничтожению палаточного городка. Затем, преследуя укрывшихся в Доме профсоюзов представителей «Антимайдана», группы сторонников смены власти и националисты подожгли здание. В результате этой трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения. Неофициальные оценки указывают на гораздо большее число жертв.