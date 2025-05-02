День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 12:27

В Москве и Петербурге прошли акции ко Дню памяти погибших в одесском Доме профсоюзов

Более 3 тысяч активистов МГЕР почтили память погибших в Доме профсоюзов

Активисты. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально

Активисты. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально

В Москве прошла акция памяти жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов. Около 1,5 тысячи активистов из организаций «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтёрская рота» собрались у здания посольства Украины, чтобы почтить память погибших. Акция была организована под названием «Одесса. Помним».

«Ровно 11 лет назад в одесском Доме профсоюзов десятки простых людей были зверски убиты, добиты нацистами или сгорели заживо. С 2014 года Украина воевала против простых людей и запрещала им говорить на родном, русском языке. Сейчас в зоне СВО наши добровольцы ведут борьбу с нацистами, продолжая дело предков», — подчеркнул председатель МГЕР Антон Демидов.

Кадр с акции «Одесса. Помним». Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Кадр с акции «Одесса. Помним». Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Кадр с акции «Одесса. Помним». Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Кадр с акции «Одесса. Помним». Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Кадр с акции «Одесса. Помним». Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Кадр с акции «Одесса. Помним». Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

В Санкт-Петербурге масштабная акция памяти прошла у генерального консульства Украины. Более 1,5 тысячи активистов МГЕР и «Волонтёрской Роты» прошли маршем от Одесской улицы до Тульской, где расположен стихийный мемориал. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.

«Добивали»: Очевидец трагедии в одесском Доме профсоюзов рассказал о зверствах националистов
«Добивали»: Очевидец трагедии в одесском Доме профсоюзов рассказал о зверствах националистов

Напомним, что после событий 2014 года на Украине, связанных со сменой власти, активисты «Антимайдана» развернули протестный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днём 2 мая начались ожесточенные столкновения на Греческой площади между участниками лагеря и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана. Эти стычки привели к уничтожению палаточного городка. Затем, преследуя укрывшихся в Доме профсоюзов представителей «Антимайдана», группы сторонников смены власти и националисты подожгли здание. В результате этой трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения. Неофициальные оценки указывают на гораздо большее число жертв.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Украина
  • Единая Россия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar