В Москве прошла акция памяти жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов. Около 1,5 тысячи активистов из организаций «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтёрская рота» собрались у здания посольства Украины, чтобы почтить память погибших. Акция была организована под названием «Одесса. Помним».

«Ровно 11 лет назад в одесском Доме профсоюзов десятки простых людей были зверски убиты, добиты нацистами или сгорели заживо. С 2014 года Украина воевала против простых людей и запрещала им говорить на родном, русском языке. Сейчас в зоне СВО наши добровольцы ведут борьбу с нацистами, продолжая дело предков», — подчеркнул председатель МГЕР Антон Демидов.

Кадр с акции «Одесса. Помним». Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Кадр с акции «Одесса. Помним». Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Кадр с акции «Одесса. Помним». Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

В Санкт-Петербурге масштабная акция памяти прошла у генерального консульства Украины. Более 1,5 тысячи активистов МГЕР и «Волонтёрской Роты» прошли маршем от Одесской улицы до Тульской, где расположен стихийный мемориал. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.