Бакальчука проверят по статье о фейках о ВС РФ из-за поста в Telegram

В отношении владельца компании «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука будет произведена проверка на предмет нарушения статьи о фейках о Вооружённых силах (ВС) России из-за поста в его телеграм-канале. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В отношении Владислава Бакальчука будет проведена проверка по пункту «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Повод — возможное распространение фейков и дискредитация Российской Армии и СВО в его телеграм-канале. Правоохранителям поступило соответствующее обращение», — сказал собеседник издания.

По его словам, причиной проверки стала критика Бакальчуком экономической политики России, в частности, его заявление о том, что рост оборонных расходов негативно влияет на экономику. Пост, содержащий эту критику и опубликованный 29 апреля, был оперативно удалён из телеграм-канала бизнесмена.