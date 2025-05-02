Бакальчука проверят по статье о фейках о ВС РФ из-за поста в Telegram
«Лента.ру»: Владислава Бакальчука проверят на предмет дискредитации ВС России
Владислав Бакальчук. Обложка © Telegram / Владислав Бакальчук
В отношении владельца компании «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука будет произведена проверка на предмет нарушения статьи о фейках о Вооружённых силах (ВС) России из-за поста в его телеграм-канале. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В отношении Владислава Бакальчука будет проведена проверка по пункту «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Повод — возможное распространение фейков и дискредитация Российской Армии и СВО в его телеграм-канале. Правоохранителям поступило соответствующее обращение», — сказал собеседник издания.
По его словам, причиной проверки стала критика Бакальчуком экономической политики России, в частности, его заявление о том, что рост оборонных расходов негативно влияет на экономику. Пост, содержащий эту критику и опубликованный 29 апреля, был оперативно удалён из телеграм-канала бизнесмена.
Ранее стало известно, что после развода Бакальчук должен выплатить бывшей супруге, Татьяне Ким, 217 миллионов рублей. В рамках раздела имущества Ким получила 1% доли Владислава Бакальчука в компании Wildberries, полный контроль над «Wildberries Банком» и все средства, находившиеся на её личных счетах. Напомним, прошлым летом предпринимательница объявила, что разводится с Владиславом. Пара была в браке около 20 лет, у них семеро детей.