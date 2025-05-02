Никакого «коньячку для храбрости»: Кардиолог рассказал, как безопасно летать сердечникам

Согласно информации, предоставленной профессором Никитой Ломакиным — главным кардиологом Управделами президента РФ и руководителем отделения неотложной кардиологии ЦКБ, — серьёзные осложнения в виде тромбоза случаются примерно в одном случае на шесть тысяч авиарейсов. В зависимости от того, где именно образовался тромб, это может привести к инфаркту, инсульту или тромбоэмболии лёгочной артерии, что зачастую несёт угрозу жизни, рассказал медик aif.ru.

В целях предотвращения подобных инцидентов под руководством профессора Ломакина совместно с Минтрансом разработали ряд профилактических рекомендаций:

1. Лучше выбирать для полёта просторную и удобную одежду, которая не будет ограничивать ваши движения. Обувь желательно ослабить или вовсе снять — для этого пригодятся сменные тапочки.

2. Во время перелёта рекомендуется каждый час выпивать стакан чистой воды.

3. Чтобы улучшить циркуляцию крови, нужно выполнять лёгкие физические упражнения: вращать шеей, руками, ступнями, двигать пальцами ног, сгибать и разгибать ноги в коленях. Если есть возможность, полезно немного пройтись по салону.

4. Следует полностью отказаться от употребления алкоголя во время полёта и за сутки до него.

5. Людям с факторами риска предварительно стоит обсудить с врачом индивидуальные меры профилактики, включая возможное использование компрессионных изделий.