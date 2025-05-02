Компания Tefal подала многомиллионный иск против медийного психолога Степановой

Сумму в два миллиона рублей требует взыскать компания Tefal с популярного медиапсихолога Вероники Степановой. Основанием для иска послужило нарушение авторских прав. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда Санкт-Петербурга.

Следующее заседание назначено на 14 июля, оно будет проходить в онлайн-формате, так как Степанова уже давно живёт в Мексике и вряд ли смогла бы присутствовать на слушании лично. Детали судебного разбирательства пока неизвестны.