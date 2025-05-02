Компания Tefal подала многомиллионный иск против медийного психолога Степановой
Компания Tefal подала в суд на психолога Степанову за нарушение авторских прав
Вероника Степанова. Обложка © Telegram / Вероника Степанова
Сумму в два миллиона рублей требует взыскать компания Tefal с популярного медиапсихолога Вероники Степановой. Основанием для иска послужило нарушение авторских прав. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда Санкт-Петербурга.
Следующее заседание назначено на 14 июля, оно будет проходить в онлайн-формате, так как Степанова уже давно живёт в Мексике и вряд ли смогла бы присутствовать на слушании лично. Детали судебного разбирательства пока неизвестны.
Ранее стало известно, что Московский мировой суд удовлетворил требования Фонда капремонта многоквартирных домов по делу против известного рэпера Тимати. Оказалось, что Тимур Юнусов (настоящее имя исполнителя) попал в список ярых неплательщиков по коммунальным платежам.