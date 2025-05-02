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Регион
2 мая, 14:58

Компания Tefal подала многомиллионный иск против медийного психолога Степановой

Компания Tefal подала в суд на психолога Степанову за нарушение авторских прав

Вероника Степанова. Обложка © Telegram / Вероника Степанова

Вероника Степанова. Обложка © Telegram / Вероника Степанова

Сумму в два миллиона рублей требует взыскать компания Tefal с популярного медиапсихолога Вероники Степановой. Основанием для иска послужило нарушение авторских прав. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда Санкт-Петербурга.

Следующее заседание назначено на 14 июля, оно будет проходить в онлайн-формате, так как Степанова уже давно живёт в Мексике и вряд ли смогла бы присутствовать на слушании лично. Детали судебного разбирательства пока неизвестны.

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Ольга Сливченко
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