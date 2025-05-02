Норвежский «лососёвый магнат» разбился насмерть в ДТП в Польше
RMF FM: Один из богатейших людей Норвегии Олайсен погиб в ДТП в Польше
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В Польше в автомобильной аварии погиб Хокон Вигнер Линдал Олайсен, один из самых состоятельных людей Норвегии и совладелец крупной рыбопромышленной компании Nova Sea, называемый в СМИ «лососевым магнатом». Об этом сообщает польский новостной портал RMF 24.
Трагическое происшествие случилось в Мазовецком воеводстве, Польша. Автомобиль Jaguar, которым управлял Олайсен, врезался в дерево на обочине дороги. Причины аварии пока не установлены. Даниэль Бьярманн Симонсен, представитель Nova Sea, сообщил норвежскому телеканалу NRK о смерти Олайсена.
43-летний Олайсен, чьё состояние оценивалось в 52 миллиона долларов, в начале 2025 года значительно увеличил свой капитал. Он продал свою долю в Nova Sea норвежскому гиганту Mowi, крупнейшему в мире производителю лосося, получив за это около 693 миллионов долларов (7,2 миллиарда норвежских крон).
Ранее сообщалось о серьёзном ДТП в Ивановской области: там перевернулся рейсовый автобус ПАЗ. По предварительной информации, водитель потерял управление и съехал с дороги. В результате происшествия водитель скончался, ещё трое пассажиров получили травмы.