День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 15:45

Норвежский «лососёвый магнат» разбился насмерть в ДТП в Польше

RMF FM: Один из богатейших людей Норвегии Олайсен погиб в ДТП в Польше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

В Польше в автомобильной аварии погиб Хокон Вигнер Линдал Олайсен, один из самых состоятельных людей Норвегии и совладелец крупной рыбопромышленной компании Nova Sea, называемый в СМИ «лососевым магнатом». Об этом сообщает польский новостной портал RMF 24.

Трагическое происшествие случилось в Мазовецком воеводстве, Польша. Автомобиль Jaguar, которым управлял Олайсен, врезался в дерево на обочине дороги. Причины аварии пока не установлены. Даниэль Бьярманн Симонсен, представитель Nova Sea, сообщил норвежскому телеканалу NRK о смерти Олайсена.

Польские СМИ сообщают, что в аварии погибли двое, кто вторая жертва, не уточняется.


43-летний Олайсен, чьё состояние оценивалось в 52 миллиона долларов, в начале 2025 года значительно увеличил свой капитал. Он продал свою долю в Nova Sea норвежскому гиганту Mowi, крупнейшему в мире производителю лосося, получив за это около 693 миллионов долларов (7,2 миллиарда норвежских крон).

Перевозившая труп «буханка» попала в страшное ДТП в Волгограде, водитель погиб
Перевозившая труп «буханка» попала в страшное ДТП в Волгограде, водитель погиб

Ранее сообщалось о серьёзном ДТП в Ивановской области: там перевернулся рейсовый автобус ПАЗ. По предварительной информации, водитель потерял управление и съехал с дороги. В результате происшествия водитель скончался, ещё трое пассажиров получили травмы.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Польша
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar