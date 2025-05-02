Норвежский «лососёвый магнат» разбился насмерть в ДТП в Польше

В Польше в автомобильной аварии погиб Хокон Вигнер Линдал Олайсен, один из самых состоятельных людей Норвегии и совладелец крупной рыбопромышленной компании Nova Sea, называемый в СМИ «лососевым магнатом». Об этом сообщает польский новостной портал RMF 24.

Трагическое происшествие случилось в Мазовецком воеводстве, Польша. Автомобиль Jaguar, которым управлял Олайсен, врезался в дерево на обочине дороги. Причины аварии пока не установлены. Даниэль Бьярманн Симонсен, представитель Nova Sea, сообщил норвежскому телеканалу NRK о смерти Олайсена.

Польские СМИ сообщают, что в аварии погибли двое, кто вторая жертва, не уточняется.



43-летний Олайсен, чьё состояние оценивалось в 52 миллиона долларов, в начале 2025 года значительно увеличил свой капитал. Он продал свою долю в Nova Sea норвежскому гиганту Mowi, крупнейшему в мире производителю лосося, получив за это около 693 миллионов долларов (7,2 миллиарда норвежских крон).