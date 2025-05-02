СМИ назвали главного фаворита на пост советника Трампа по нацбезопасности

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер является фаворитом в борьбе за пост советника президента США по национальной безопасности. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что Миллер рассматривается как «основной претендент» на эту должность. Подчёркивается его давняя связь с Трампом и активная поддержка политики, направленной на ограничение нелегальной иммиграции.