СМИ назвали главного фаворита на пост советника Трампа по нацбезопасности
Axios: Замглавы аппарата Белого дома Миллер — главный кандидат на смену Уолтцу
Стивен Миллер. Обложка ©ТАСС / AP / Evan Vucci
Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер является фаворитом в борьбе за пост советника президента США по национальной безопасности. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Собеседники издания утверждают, что Миллер рассматривается как «основной претендент» на эту должность. Подчёркивается его давняя связь с Трампом и активная поддержка политики, направленной на ограничение нелегальной иммиграции.
При этом Axios предполагает, что в случае назначения Миллер может сохранить за собой текущую должность.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп выдвинет Майка Уолтца на должность постпреда США при ООН. На время поиска нового советника по нацбезопасности, эти обязанности будет временно исполнять госсекретарь Марко Рубио. Напомним, накануне сообщалось, что что Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои должности в администрации Трампа.