Трамп предложил Уолтца на должность постпреда США в ООН
Трамп: Уолтц будет назначен постпредом США при ООН
Майк Уолтц. Обложка © ТАСС / AP / Saul Loeb
Американский президент Дональд Трамп выдвинет Майка Уолтца на должность постпреда США при ООН. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.
«Я рад объявить, что я выдвину кандидатуру Майка Уолтца на пост следующего посла США в Организации Объединённых Наций. Со времени своей службы в военной форме на поле боя, в Конгрессе и в качестве моего советника по нацбезопасности он упорно трудился, чтобы поставить интересы нашей страны на первое место», — написал американский лидер.
По словам Трампа, должность советника по нацбезопасности будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио.
Ранее стало известно, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои должности в администрации Трампа.
Напомним, что в марте разгорелся скандал вокруг Уолтца, который создал в Signal групповой чат для высокопоставленных сотрудников Белого дома. В чате обсуждались военные операции против хуситов в Йемене. По ошибке в чат был добавлен Джеффри Голдберг, главный редактор журнала Atlantic, который впоследствии опубликовал скриншоты переписки.