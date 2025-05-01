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1 мая, 18:29

Трамп предложил Уолтца на должность постпреда США в ООН

Трамп: Уолтц будет назначен постпредом США при ООН

Майк Уолтц. Обложка © ТАСС / AP / Saul Loeb

Майк Уолтц. Обложка © ТАСС / AP / Saul Loeb

Американский президент Дональд Трамп выдвинет Майка Уолтца на должность постпреда США при ООН. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

«Я рад объявить, что я выдвину кандидатуру Майка Уолтца на пост следующего посла США в Организации Объединённых Наций. Со времени своей службы в военной форме на поле боя, в Конгрессе и в качестве моего советника по нацбезопасности он упорно трудился, чтобы поставить интересы нашей страны на первое место», — написал американский лидер.

По словам Трампа, должность советника по нацбезопасности будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее стало известно, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои должности в администрации Трампа.

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Стало известно о нежелании Уиткоффа занимать пост советника Трампа по нацбезопасности

Напомним, что в марте разгорелся скандал вокруг Уолтца, который создал в Signal групповой чат для высокопоставленных сотрудников Белого дома. В чате обсуждались военные операции против хуситов в Йемене. По ошибке в чат был добавлен Джеффри Голдберг, главный редактор журнала Atlantic, который впоследствии опубликовал скриншоты переписки.


Наталья Демьянова
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