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1 мая, 17:29

Стало известно о нежелании Уиткоффа занимать пост советника Трампа по нацбезопасности

CNN: Уиткофф не планирует занимать должность советника Трампа по нацбезопасности

Стивен Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Стивен Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил своим знакомым, что не стремится к должности советника по национальной безопасности и не думает, что ему её предложат. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к Уиткоффу.

«Он дал понять, что не хочет эту должность, и его окружение не ожидает, что в итоге он будет выбран или что президент предложит ему пост», — приводит телеканал слова одного из источников.

По данным газеты Politico, Уиткофф — главный кандидат на пост советника по национальной безопасности вместо ушедшего Майка Уолтца.

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Напомним, что в марте разгорелся скандал вокруг Уолтца, который создал в Signal групповой чат для высокопоставленных сотрудников Белого дома. В чате обсуждались военные операции против хуситов в Йемене. По ошибке в чат был добавлен Джеффри Голдберг, главный редактор журнала Atlantic, который впоследствии опубликовал скриншоты переписки.


Наталья Демьянова
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