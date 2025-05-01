Стало известно о нежелании Уиткоффа занимать пост советника Трампа по нацбезопасности

Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил своим знакомым, что не стремится к должности советника по национальной безопасности и не думает, что ему её предложат. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к Уиткоффу.

«Он дал понять, что не хочет эту должность, и его окружение не ожидает, что в итоге он будет выбран или что президент предложит ему пост», — приводит телеканал слова одного из источников.

По данным газеты Politico, Уиткофф — главный кандидат на пост советника по национальной безопасности вместо ушедшего Майка Уолтца.