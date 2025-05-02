США «переобулись» и заявили, что продолжат посредничество по Украине

США пока не отказываются от посреднических усилий между Россией и Украиной, заявил представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. Однако, по словам, это может измениться, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта.

«Наша позиция остаётся той же самой. Однако если не будет прогресса, это изменится. И это изменение будет касаться наших действий как посредника. Тем не менее мы ещё не находимся в такой точке», — сказала Брюс в эфире телеканала Fox News.