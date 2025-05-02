Россия не заметила реальных попыток посредничества со стороны США в украинском конфликте. В связи с этим, выход Вашингтона из переговорного процесса не является для Москвы значимой потерей, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Де-юре они (США. — Прим. Life.ru) не являются посредниками, никогда ими не были. Они играли в свою игру и в ней не преуспели. За три месяца переговоров мы видели, что Вашингтон не хочет включаться в реальные ограничения Киева и Европы, по-настоящему они не пытались продавить Украину и европейцев по тому, что интересно России», — сказал эксперт в беседе с РИА «Новости».

Он также уточнил, что последние заявления, включая предупреждение от представителя Госдепартамента США Тэмми Брюс о выходе США из переговорного процесса, не стоит сравнивать со словами американского президента США Дональда Трампа, так как они неравнозначны.

Брутер считает, что полный отказ США от посредничества в процессе будет свидетельствовать о том, что заявления Трампа были не просто ошибочными, а преднамеренно ложными. Поэтому Трампу необходимо хотя бы формально поддерживать видимость своего участия.