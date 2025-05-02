«Никогда ими не были»: Политолог призвал не переоценивать посредническую роль США по Украине
Политолог Брутер: США не продемонстрировали РФ посреднических усилий по Украине
Флаги США и России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Россия не заметила реальных попыток посредничества со стороны США в украинском конфликте. В связи с этим, выход Вашингтона из переговорного процесса не является для Москвы значимой потерей, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Де-юре они (США. — Прим. Life.ru) не являются посредниками, никогда ими не были. Они играли в свою игру и в ней не преуспели. За три месяца переговоров мы видели, что Вашингтон не хочет включаться в реальные ограничения Киева и Европы, по-настоящему они не пытались продавить Украину и европейцев по тому, что интересно России», — сказал эксперт в беседе с РИА «Новости».
Он также уточнил, что последние заявления, включая предупреждение от представителя Госдепартамента США Тэмми Брюс о выходе США из переговорного процесса, не стоит сравнивать со словами американского президента США Дональда Трампа, так как они неравнозначны.
Брутер считает, что полный отказ США от посредничества в процессе будет свидетельствовать о том, что заявления Трампа были не просто ошибочными, а преднамеренно ложными. Поэтому Трампу необходимо хотя бы формально поддерживать видимость своего участия.
Угрозы выхода из переговоров по украинскому конфликту от представителей США звучат далеко не первый раз. Ранее Трамп анонсировал скорое завершение конфликта. Также американский лидер в разговоре с Владимиром Зеленским заявил о территориальном и ресурсном преимуществе России перед Украиной.