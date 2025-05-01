Трамп заявил Зеленскому, что Россия больше и сильнее

В интервью телеканалу NewsNation президент США Дональд Трамп поделился подробностями встречи с Владимиром Зеленским в Ватикане, сообщив, что убеждал его договориться о разделе минеральных ресурсов, учитывая военное превосходство России.

По словам Трампа, он подчёркивал, что соглашение могло бы стать выгодным шагом, так как Россия значительно превосходит Украину по мощи. Однако он отметил, что после модернизации американской армии США теперь существенно опережают Россию по военной силе.