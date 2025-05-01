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1 мая, 12:10

Трамп заявил Зеленскому, что Россия больше и сильнее

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

В интервью телеканалу NewsNation президент США Дональд Трамп поделился подробностями встречи с Владимиром Зеленским в Ватикане, сообщив, что убеждал его договориться о разделе минеральных ресурсов, учитывая военное превосходство России.

По словам Трампа, он подчёркивал, что соглашение могло бы стать выгодным шагом, так как Россия значительно превосходит Украину по мощи. Однако он отметил, что после модернизации американской армии США теперь существенно опережают Россию по военной силе.

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Напомним, что США и Украина достигли соглашения о природных ресурсах. США отметили, что их будущая военная помощь Украине будет засчитана как вклад в фонд. Также американский лидер оценил сделку по редкоземельным ресурсам на Украине в 350 млрд долларов.

Оксана Попова
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