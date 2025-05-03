Жителям приграничных регионов рассказали о мошенничестве под предлогом матпомощи

В ряде приграничных областей России появилась новая мошенническая схема хищения персональных данных. Жертвами становятся пользователи мессенджера Telegram из Курской, Брянской, Воронежской и Белгородской областей, которым обещают дополнительную материальную поддержку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курской области.

Преступники рассылают юзерам сообщения с изображением поддельного распоряжения представителя президента о матпомощи. Затем получателям предлагается пройти «регистрацию» в специально созданном боте, куда необходимо загрузить личные данные и документы. Власти Курской области предупредили, что предоставление каких-либо сведений через неофициальные цифровые каналы может привести к утечке информации и дальнейшему использованию её в противоправных целях.

«Призываем всех курян не поддаваться на уловки мошенников и ни в коем случае не делиться с мошенниками персональными данным, тем более копиями документов! Обязательно проверяйте информацию о «новых выплатах» в официальных источниках информации», — говорится в объявлении.