Можно ли угостить собаку шашлыком? Ветврач поставил точку в споре

Ветеринар Михаил Шеляков предостерёг владельцев собак от кормления братьев меньших шашлыком во время празднования майских праздников. Некоторые составляющие маринада могут представлять для питомцев нешуточную угрозу. Об этом специалист рассказал в интервью Life.ru.

«Различные ингредиенты, которые входят в состав шашлыка, конечно, не очень полезны для животных. Те же самые специи, лук в особенности. Вообще острое, солёное, копчёное, перчёное, скажем так. Поэтому желательно, конечно, шашлыком собак не кормить», — отметил специалист.

Если собака украла со стола небольшой кусочек шашлыка, серьёзных последствий за этим не последует. Но если питомец объелся мяса, необходимо предпринимать срочные меры. Например, можно применить ферменты для лучшего переваривания, адсорбенты и даже активированный уголь. Особую опасность для хвостатых представляет алкоголь. Даже небольшая доза спиртного способна тяжело отравить домашнее животное. В этом случае в ход идёт так называемая токсикологическая триада.

«Первое — постараться «эвакуировать» продукт. Можно вызвать рвоту, влить немножечко разбавленной перекиси водорода, например. Если уже время прошло, либо нечем нам это сделать, уже продукт попал в кишечник, миновал желудок, то надо попытаться извлечь продукт [по-иному]. Это может быть активированный уголь, это могут быть различные препараты, которые принимает человек сам», — посоветовал ветврач.

Если же оба действия не дали результата, и яды от шашлыка или алкоголя попали в кровь, поможет лишь профессиональная ветеринарная помощь, включая инфузионную терапию. Капельницы выведут из организма животного всё лишнее и стабилизируют его состояние.

«Люди иногда удивляются, ну как она могла отравиться шашлыком? У нас же качественный шашлык, мы сами мариновали, мы сами всё делали. Но на самом деле вот эти специи являются ядом абсолютным», — подытожил Шеляков.