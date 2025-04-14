Ветеринар объяснил, почему нельзя будить кошек и собак, когда они «бегут» или «плачут» во сне
Ветеринар Шеляков: Кошек и собак нельзя будить в фазу быстрого сна
Если вы видите, что ваша собака или кошка куда-то «бежит» во сне, — с ней всё хорошо. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Если вы видите, что ваша собака или кошка куда-то «бежит» во сне, — с ней всё хорошо, однако будить животное в этот момент не стоит. Почему наши питомцы проявляют такую реакцию и в чём опасность кошмаров, Life.ru рассказал врач-ветеринар Михаил Шеляков.
Сон, как известно, распределяется на фазы, и быстрый сон как раз сопровождается сновидениями и двигательной активностью: вращаются глазные яблоки, дёргаются лапы, собака скулит. И пробуждение в этой фазе является для животного стрессовым моментом.
Если мы видим, что собачка поскуливает или что-то с ней происходит, котик дёргается, то нежелательно будить животное в это время, не думайте, что ему плохо. Сны опять же, конечно, бывают приятные и неприятные, заканчиваясь спонтанным пробуждением от испуга. Конечно, пробуждение от испуга во сне может сопровождаться выбросом адреналина. Это может стать причиной инсульта, инфаркта у животного ночью. Также могут участиться эпилептические приступы, у кого есть эпилепсия.
Опасность страшных снов у животных — в сосудистых нарушениях. Многие думают, что инсульт или инфаркт может случиться от чрезмерной нагрузки, эмоциональной волны, однако такие случаи нередки во время отдыха.
В таких случаях специалисты могут назначать успокоительные, седативные препараты для животных: но только если ветеринар сочтёт нужным — самостоятельно такие лекарства хвостику не нужно давать, предупреждает Шеляков.
А ранее Life.ru рассказывал про правила ухода за питомцами весной. В это время года коты и собаки требуют больше заботы и внимания со стороны своих владельцев.