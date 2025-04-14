Ветеринар объяснил, почему нельзя будить кошек и собак, когда они «бегут» или «плачут» во сне

Если мы видим, что собачка поскуливает или что-то с ней происходит, котик дёргается, то нежелательно будить животное в это время, не думайте, что ему плохо. Сны опять же, конечно, бывают приятные и неприятные, заканчиваясь спонтанным пробуждением от испуга. Конечно, пробуждение от испуга во сне может сопровождаться выбросом адреналина. Это может стать причиной инсульта, инфаркта у животного ночью. Также могут участиться эпилептические приступы, у кого есть эпилепсия.