«Типичный командный игрок»: Рубио займёт сразу две ключевые должности в администрации Трампа

В Белом доме обсуждают возможность назначения госсекретаря Марко Рубио ещё и на пост советника президента по национальной безопасности после отставки Майка Уолтца. Дипломату придётся совмещать две работы на протяжении минимум шести месяцев, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

В статье отмечается, что Рубио не изъявлял желания заменить Уолтца. Однако Дональд Трамп попросил его установить полный контроль над всем внешнеполитическим аппаратом.