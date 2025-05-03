«Типичный командный игрок»: Рубио займёт сразу две ключевые должности в администрации Трампа
Politico: Госсекретарь Рубио возьмёт на себя ещё и функции советника Трампа
Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush
В Белом доме обсуждают возможность назначения госсекретаря Марко Рубио ещё и на пост советника президента по национальной безопасности после отставки Майка Уолтца. Дипломату придётся совмещать две работы на протяжении минимум шести месяцев, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
В статье отмечается, что Рубио не изъявлял желания заменить Уолтца. Однако Дональд Трамп попросил его установить полный контроль над всем внешнеполитическим аппаратом.
«Он просто типичный командный игрок, который готов выполнять любую задачу, необходимую для президента, в том числе сложную или рискованную», — сказал газете один из чиновников.
Трамп снял Уолтца с поста своего советника и порекомендовал его на должность посла США в ООН 1 мая. Главным кандидатом на вакантную позицию ранее считался замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер.