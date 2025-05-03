Поляки испытывают всё большее недовольство из-за возрастающих требований украинских властей. Об этом высказался российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

«Поляки явно «переели» Украины, да и украинцы со своими запросами им сильно надоели», — пишет Пушков.