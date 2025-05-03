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Регион
3 мая, 04:39

«Переели» Украины: Пушков объяснил растущую ненависть поляков к соседям

Пушков заявил, что поляки устали от бесконечных запросов Украины

Алексей Пушков. Обложка © Telegram / Алексей ПУШКОВ

Алексей Пушков. Обложка © Telegram / Алексей ПУШКОВ

Поляки испытывают всё большее недовольство из-за возрастающих требований украинских властей. Об этом высказался российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

«Поляки явно «переели» Украины, да и украинцы со своими запросами им сильно надоели», — пишет Пушков.

Так сенатор отреагировал на ролик, на котором поляки снимают украинский флаг под аплодисменты и одобрительные крики. Автором затеи стал кандидат в президенты Гжегож Браун.

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