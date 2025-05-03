«Переели» Украины: Пушков объяснил растущую ненависть поляков к соседям
Пушков заявил, что поляки устали от бесконечных запросов Украины
Алексей Пушков. Обложка © Telegram / Алексей ПУШКОВ
Поляки испытывают всё большее недовольство из-за возрастающих требований украинских властей. Об этом высказался российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
«Поляки явно «переели» Украины, да и украинцы со своими запросами им сильно надоели», — пишет Пушков.
Так сенатор отреагировал на ролик, на котором поляки снимают украинский флаг под аплодисменты и одобрительные крики. Автором затеи стал кандидат в президенты Гжегож Браун.