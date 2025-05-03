Россиянам напомнили о рабочем графике на 7 мая

Среда 7 мая будет обычным рабочим днём безо всяких сокращений. Об этом напомнили в Роструде.

8 мая в календаре помечен как обычный выходной, а не праздничный день, поэтому 7 мая все будут работать в обычном режиме.

При этом 8 мая стал выходным днём, поскольку его перенесли с воскресенья, 23 февраля.