Россиянам напомнили о рабочем графике на 7 мая
В среду 7 мая будет обычный рабочий день без сокращений
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Среда 7 мая будет обычным рабочим днём безо всяких сокращений. Об этом напомнили в Роструде.
8 мая в календаре помечен как обычный выходной, а не праздничный день, поэтому 7 мая все будут работать в обычном режиме.
При этом 8 мая стал выходным днём, поскольку его перенесли с воскресенья, 23 февраля.
Ранее в Республике Кыргызстан празднование Дня Победы было перенесено с 9 на 8 мая, поскольку президент страны Садыр Жапаров девятого числа отправится в Москву на парад. В годы Великой Отечественной из Киргизии на фронт ушли 360 тысяч человек, из которых около трети не вернулись домой.