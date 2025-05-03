Россиянам рассказали, при каком долге УК может отключить воду и свет

За долги по ЖКХ в квартире могут отключить коммунальные услуги, предупредил россиян адвокат Алексей Баталов. По его словам, на жёсткие меры УК может пойти, если задолженность превышает сумму начислений за два месяца. При этом горячая вода и свет будут включены только после полного расчёта.

«Сначала управляющая компания может ввести ограничение на подачу воды или электричества, например, снизить объём горячей воды. Если через десять дней после введения ограничения долг не погасить, услугу отключат полностью», — отметил эксперт по ЖКХ.

Тем не менее жильца должны уведомить об отключении за 20 дней. Собеседник aif.ru добавил, что не все коммунальные услуги подлежат отключению. Так, по закону УК не может приостанавливать отопление или холодное водоснабжение. Однако даже при задолженности менее двух месяцев она вправе начислять пени.