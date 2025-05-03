ВС РФ поразили завод боеприпасов и места дислокации ВСУ в 152 районах

Российские войска за последние сутки поразили места скопления солдат ВСУ в 152 районах, а также снаряд РФ точно попал по украинскому заводу, где выпускались боеприпасы и взрывчатка для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, пункты управления безэкипажными катерами и беспилотными летательными аппаратами, завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152-х районах», — сказано в заявлении.

Российские войска применяли оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.