Российский блогер попал в чёрный список турецкого отеля за два дня до вылета

В Турции отель занёс в чёрный список российского блогера за два дня до вылета. Мужчина требовал себе королевские условия проживания в обмен на рекламу в соцсети, однако «трюк» не прошёл. Историей делится SHOT ПРОВЕРКА.

Уральский блогер Александр Лещев вместе с дочкой планировал устроить фан-встречу в пятизвёздочном отеле Rixos Sungate. Россиянин устроил рекламу отелю в соцсети, собрал подписчиков, но всё пошло не по плану. Фанаты приехали в Турцию, а он не смог.

Блогер остался не доволен отелем в Турции. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Мужчина купил путёвку на раннем бронировании со скидкой 30%. Он пообещал привлечь клиентов, но за это потребовал себе лучшие условия проживания. Однако за пару дней до вылета, как рассказал турист, отель отказался от договорённостей и предложил простой номер. Тогда россиянин возмутился и устроил скандал в переписке с представителем отеля, после чего его занесли в чёрный список. Он также обиделся на туроператора Coral Travel, через которого брал путёвку, потому что фирма не заступилась за него.

Блогер посетовал, что уже сотрудничал с Rixos Sungate. Он рассказал, что раньше за рекламу ему разрешали пожить в отдельной вилле, но сейчас отказали. Теперь мужчина активно делает антирекламу отелю, рассказывает о «холодных номерах», «невкусной еде» и «разбавленном алкоголе».