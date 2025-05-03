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3 мая, 13:54

Не уровень Смоктуновского: Заслуженная артистка РСФСР прошлась по молодым актёрам

Актриса Каменкова: Молодые российские актёры недотягивают до Смоктуновского

Анна Каменкова. Обложка © kino-teatr

Анна Каменкова. Обложка © kino-teatr

Молодые российские актёры недотягивают до уровня Иннокентия Смоктуновского или Армена Джигарханяна, уверена заслуженная артистка РСФСР Анна Каменкова. В то же время 72-летняя звезда не исключила, что может ошибаться.

«Может, я не права, может, у меня слишком высокие планки из-за тех, с кем я работала. Наверняка такие актёры сегодня есть. Может, просто это я не поняла, не увидела, не распознала. Или вообще ничего не понимаю уже», — сыронизировала актриса.

Она также подчеркнула в интервью «Газете.ru», что в России изменился подход к съёмкам. Каменкова отметила, что нынешний вариант ей нравится, однако она не успевает погрузиться в роль и обдумать детали.

«Может, молодые успевают, а я не успеваю. Это не хорошо и не плохо, просто иначе. Нужно быть мобильнее, быстрее… Хотя в тех же массовых сериалах ничего и не надо, их и надо снимать бегом и весело», — заключила артистка.

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Борис Эльфанд
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