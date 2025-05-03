Песков: Лондон не может быть посредником в конфликте на Украине
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Британия не может быть посредником в урегулировании конфликта на Украине, так как Лондон занял однобокую позицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Лондон до сих пор и не претендовал особо на роль посредника. Посредником может быть тот, кто имеет равное расстояние по отношению к участникам конфликта», — отметил представитель Кремля на брифинге.
Песков отметил, что Великобритания посредником не является и являться не может.
Об этом пресс-секретарь главы государства заявил, комментируя обещание Лондона пригласить украинских военнослужащих на торжества по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне. Мероприятие состоится в понедельник.