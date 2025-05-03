В Москве школьник чуть не задушил мать из-за запрета играть в Counter-Strike 2
Геймер. Фото © freepik/DC Studio
В московском районе Кунцево 12-летний школьник попытался задушить мать после того, как она запретила ему играть в Counter-Strike 2. Об этом сообщает Mash.
Конфликт разгорелся днём в их квартире. Мать неоднократно просила сына прекратить игру, однако после очередного поражения в виртуальном бою, мальчик впал в ярость. Юный геймер набросился на женщину и начал душить её.
К счастью, ей удалось вырваться. Прибывшие на место происшествия медики оказали первую помощь и рекомендовали матери обратиться к специалисту для оценки психологического состояния ребёнка.
Ранее в Новочебоксарске школьник чуть не задушил другого. Нападавший использовал верёвку, которой обвил шею жертвы и начал душить ею. В результате мальчик потерял сознание, но благодаря своевременно оказанной медицинской помощи удалось избежать летального исхода.