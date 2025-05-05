«Новая американская идентичность»: Трампа обвинили в фальсификации истории
Историк Спицын: Трамп фальсифицирует историю, говоря о вкладе США в Победу
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
Говоря о вкладе своей страны в Победу во Второй Мировой войне, президент США Дональд Трамп создаёт новую американскую идентичность. Однако в то же время он фальсифицирует историю, уверен историк Евгений Спицын. По его словам, заявления хозяина Белого дома мотивированы политически.
«Прежде всего, он создаёт новую американскую идентичность, он выступает в пику глобалистам. Если ты выступаешь в пику глобалистам, тебе неизбежно надо создавать какой-то нарратив национальной истории. В рамках этого нарратива должны быть какие-то ключевые даты. Вполне возможно, что он рассматривает этих неоглобалистов как наследников фашизма», — отметил собеседник URA.ru.
Напомним, ранее Трамп заявил, что США для победы во Второй Мировой войне сделали несравнимо больше, чем любая другая страна. Он объявил 8 мая праздничным днём.