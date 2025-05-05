День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 04:51

«Новая американская идентичность»: Трампа обвинили в фальсификации истории

Историк Спицын: Трамп фальсифицирует историю, говоря о вкладе США в Победу

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Говоря о вкладе своей страны в Победу во Второй Мировой войне, президент США Дональд Трамп создаёт новую американскую идентичность. Однако в то же время он фальсифицирует историю, уверен историк Евгений Спицын. По его словам, заявления хозяина Белого дома мотивированы политически.

«Прежде всего, он создаёт новую американскую идентичность, он выступает в пику глобалистам. Если ты выступаешь в пику глобалистам, тебе неизбежно надо создавать какой-то нарратив национальной истории. В рамках этого нарратива должны быть какие-то ключевые даты. Вполне возможно, что он рассматривает этих неоглобалистов как наследников фашизма», — отметил собеседник URA.ru.

Захарова процитировала Рузвельта в ответ на слова Трампа о победе США в войне
Захарова процитировала Рузвельта в ответ на слова Трампа о победе США в войне

Напомним, ранее Трамп заявил, что США для победы во Второй Мировой войне сделали несравнимо больше, чем любая другая страна. Он объявил 8 мая праздничным днём.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Вторая Мировая Война
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar