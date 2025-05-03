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3 мая, 14:42

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» и повёл в полуфинальной серии 3-1

ХК Локомотив (Ярославль). Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

ХК Локомотив (Ярославль). Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Четвёртый матч полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» завершился победой ярославской команды со счетом 3:0. Игра прошла в Уфе при поддержке 8 402 болельщиков.

В составе «Локомотива» отличились Даниил Тесанов (15-я минута), Илья Николаев (20-я минута) и Егор Сурин (23-я минута). Следующий матч, который может стать решающим, состоится 5 мая в Ярославле. Сейчас счёт в серии 3-1 в пользу железнодорожников.

В четвертьфинале «Салават Юлаев» вырвал победу у «Спартака» (4-3), а в первом раунде оказался сильнее «Сибири» (4-3). «Локомотив» же на пути к полуфиналу обыграл «Авангард» (4-3) и разгромил «Торпедо» (4-0).

Хоккеиста «Салавата» унесли со льда на носилках во время матча против «Локомотива»
Хоккеиста «Салавата» унесли со льда на носилках во время матча против «Локомотива»

А ранее Life.ru рассказывал, что ХК ЦСКА уволил главного тренера Илью Воробьёва после вылета в первом раунде плей-офф. Причиной для расторжения контракт с главным тренером заявлено «невыполнение поставленных задач».

Мария Любицкая
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