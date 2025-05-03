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3 мая, 19:31

Названы смертельно опасные для кошек растения, которые есть почти в каждом доме

NEWS.ru: Лилия, фикус и алоэ опасны для кошек

Кот. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zossia

Кот. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zossia

Если вы любите домашние растения и кошек, то зачастую придётся выбирать между ними, так как некоторые комнатные цветы могут нанести животным непоправимый вред. К ним, в частности, относится лилия, которая даже в небольших количествах может вызвать почечную недостаточность.

Отказаться также придётся от диффенбахии (она содержит кристаллы, обжигающие слизистую), фикуса, способного вызвать рвоту и раздражение кожи, алоэ, которое считается ядом для кошек, и монстеры, содержащей опасные токсины. Как отмечает NEWS.ru, если питомец съест цветок, то у него появятся характерные симптомы.

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Так, хозяевам следует обратить внимание на чрезмерное слюнотечение, рвоту или диарею, вялость и отсутствие аппетита, а также судороги или нарушение координации. При их возникновении необходимо быстро вытащить остатки растения из пасти. Однако не следует самостоятельно вызывать рвоту у кошки, лучше отвести её к ветеринару, взяв образец или останки растения.

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Борис Эльфанд
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