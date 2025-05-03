Названы смертельно опасные для кошек растения, которые есть почти в каждом доме

Если вы любите домашние растения и кошек, то зачастую придётся выбирать между ними, так как некоторые комнатные цветы могут нанести животным непоправимый вред. К ним, в частности, относится лилия, которая даже в небольших количествах может вызвать почечную недостаточность.

Отказаться также придётся от диффенбахии (она содержит кристаллы, обжигающие слизистую), фикуса, способного вызвать рвоту и раздражение кожи, алоэ, которое считается ядом для кошек, и монстеры, содержащей опасные токсины. Как отмечает NEWS.ru, если питомец съест цветок, то у него появятся характерные симптомы.