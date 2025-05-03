Зеленский боится, что после прекращения огня Запад оставит его «тет-а-тет» с Россией

Ряд стран Запада могут решить оставить Украину «один на один» с Россией после того, как будет достигнута договорённость о прекращении огня. Об этом в разговоре с представителями прессы заявил Владимир Зеленский.

«Есть такие сигналы о том, что, вероятно, после договорённости о прекращении огня некоторые страны захотят, чтобы мы с русскими остались один на один», — сказал глава киевского режима.

Зеленский не стал уточнять, какие именно страны имел в виду. А ещё он отметил, что «Европа будет рядом, потому что там много вопросов, которые связаны между собой».