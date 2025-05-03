Зеленский боится, что после прекращения огня Запад оставит его «тет-а-тет» с Россией
Зеленский: Ряд стран хочет оставить РФ и Украину «один на один» после перемирия
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES
Ряд стран Запада могут решить оставить Украину «один на один» с Россией после того, как будет достигнута договорённость о прекращении огня. Об этом в разговоре с представителями прессы заявил Владимир Зеленский.
«Есть такие сигналы о том, что, вероятно, после договорённости о прекращении огня некоторые страны захотят, чтобы мы с русскими остались один на один», — сказал глава киевского режима.
Зеленский не стал уточнять, какие именно страны имел в виду. А ещё он отметил, что «Европа будет рядом, потому что там много вопросов, которые связаны между собой».
Напомним, что при этом Владимир Зеленский отказывается начать прямые переговоры с Москвой. В его понимании это «очень сложный шаг» из-за комплексных вопросов территорий и санкций. Также бывший комик посетовал, что испытывает огромное давление со стороны западных партнёров.