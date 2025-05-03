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3 мая, 15:55

Облицовка упала с 13 этажа дома в Ленобласти и чуть не прибила женщину

В Ленинградской области кусок облицовки фасада упал с 13 этажа жилого дома. Проходившая рядом женщина чудом не пострадала в результате инцидента. Об этом сообщает SHOT, публикуя момент падения.

Облицовка упала с дома в Ленобласти. Видео © Telegram / SHOT

ЧП произошло в ЖК «Три кита» в районе Мурино. Сильный ветер привёл к тому, что от стены над верхним этажом отошла облицовка. Порывом её сдуло вниз, когда мимо здания проходила женщина. Она едва успела отскочить, когда огромный лист фасада упал на землю прямо перед ней. Сейчас на месте работают аварийные службы. По словам жильцов, отвалиться может и вторая часть панели, которую также обдувает ветром.

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Накануне сообщалось, что в Москве коммунальные службы устраняют последствия непогоды: распиливают и убирают упавшие деревья. Городские системы жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме.

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freepik

Татьяна Миссуми
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