Суд арестовал жительницу Дагестана по подозрению в подготовке теракта на 9 Мая
Задержанная в Дагестане. Обложка © ЦОС ФСБ
В Дагестане суд вынес решение об аресте на два месяца женщины по делу о подготовке теракта против правоохранителей. Об этом рассказали журналистам в объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.
«Советский районный суд города Махачкалы постановил избрать в отношении подозреваемой в подготовке теракта меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 1 июля», — сказано в заявлении.
Напомним, в Дагестане была задержана 28-летняя россиянка, поддерживающая запрещённую международную террористическую организацию. Она планировала подорвать самодельную бомбу у здания правоохранительных органов в Хасавюрте. Женщина уже дала признательные показания. По её словам, теракт готовился на 9 Мая.